Они расположены в семи муниципальных образованиях
25 воинских захоронений восстановят в Иркутской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область стала участником федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». По ней в этом году на проведение работ из федерального бюджета региону выделено 1,4 миллионов рублей, с учётом софинансирования из областного и местного бюджетов общая сумма составляет 2,7 миллионов рублей. На эти средства будут восстановлены воинские захоронения в семи муниципальных образованиях. По одному в Черемховском, Нижнеудинском, Балаганском, Боханском районах, два в Нижнеудинске, три в Усолье-Сибирском и 16 в Иркутске на Лисихинском кладбище. Список был сформирован по заявкам муниципальных образований. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области заключила с ними соглашения.
- По программе увековечивания памяти погибших при защите Отечества будут восстановлены захоронения участников Великой Отечественной войны, действий в Афганистане и Чечне. План восстановительных работ составлен по заявкам муниципальных образований. Всего по нему будет восстановлено более 150 воинских захоронений, – рассказал руководитель службы Виталий Соколов.
В Иркутской области восстановят 25 воинских захоронений
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