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В Бурятии за месяц девять детей обрели семьи

В Бурятии за месяц девять детей обрели семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
Социальными службами проводится работа по передачи ещё троих подростков в семьи

В Бурятии ведётся работа по вопросам семейного устройства детей-сирот. С этой целью созданы службы сопровождения замещающих семей и школы подготовки кандидатов в замещающие родители.

За 2019 год полный курс обучения в них прошли 600 человек, каждый получил свидетельство, 335 человек стали замещающими родителями и приняли в семью детей из детских учреждений, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

С начала 2020 года в жизни девяти воспитанников организаций социальной помощи семье и детям произошло судьбоносное событие. Дети обрели семьи.

Так, трое ребят из Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних были переданы на воспитание в семью из Курумканского района. Две приёмные семьи приняли двух подростков Баргузинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». Мама и папа теперь есть и у четверых детей Бичурского центра. Воспитанников в возрасте от 5 до16 лет передали в приёмные семьи и под опеку к родственникам.

В настоящее время специалистами Службы сопровождения замещающих семей Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, проводится работа по подготовке к передаче в семьи ещё трёх воспитанников в возрасте от 10 до 16 лет.

В 2019 году 1053 приёмным семьям произведена ежемесячная выплата денежных средств на содержание 2045 детей на сумму более 122,6 миллионов рублей, а также 2672 опекунам (попечителям) на содержание 3309 детей. Объём финансирования этой статьи расходов составил свыше 197,6 миллионов рублей.


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