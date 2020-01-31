В Забайкалье водитель автобуса вышел на рейс пьяным

В Краснокаменске задержан водитель, который управлял автобусом в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





В минувший четверг на территории Забайкальского края сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».Основной целью мероприятия является предупреждение и профилактика ДТП с участием общественного транспорта, а также выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений.В ходе рейда проверено 436 автобусов. Выявлено 216 административных правонарушений, из которых, 193 в отношении водителей, 22 - в отношении должностных лиц, одно - в отношении юридического лица.За управление транспортным средством при наличии неисправностей составлено 59 материалов, водителям шести автобусов эксплуатация транспортного средства вообще запрещена.За нарушение правил перевозки пассажиров составлено 13 материалов, за нарушение правил применения ремней безопасности - 37.В отношении должностных лиц, допустивших выпуск на линию транспортных средств в неисправном состоянии, составлено 14 материалов. Пять материалов составлено за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).