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В Иркутске рассказали о праздничной программе Белого месяца

В Иркутске рассказали о праздничной программе Белого месяца
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятия, посвящённые Сагаалгану, начнутся с 24 февраля

С наступлением Белого месяца, 24 февраля, в Иркутске стартует программа мероприятий «Сагаалган 2020». Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

24 февраляIX флешмоб «Ехэ Ёхор» (0+). Мероприятие пройдёт на площади дворца спорта «Труд» в 18:00 часов. Большой ёхор символизирует единение народа, сохранение традиций и встречу весны. С наступлением Белого месяца, всех собравшихся, поздравит Зорикто лама – настоятель Усть-Ордынского дацана. Он проведёт обряд «Далга» – буддийский обряд призвания удачи и счастья.

28 февраля – Традиционный праздничный концерт «Здравствуй, Белый месяц!» (6+) в исполнении ансамбля песни и танца «Улаалзай». Зрители могут его увидеть в театре юного зрителя имени А.А. Вампилова в 19:00.

29 февраляОткрытый турнир по мини-футболу «Илалта» (0+). Старт соревнований в 10:00 в спортивном зале ИрГАУ (п. Молодежный 1/1). Сбор заявок до 21 февраля. Призовой фонд для команды победителя – 10 000 рублей. Второе место – 7 000 рублей, третье – 5 000 рублей.

7 мартаДетский Сагаалган «Хyyгэдэй саг» (0+), начало в 10:00. В программу входят ботанический сад ИГУ, Иркутский планетарий, обед.

14 мартаВсебурятский диктант «Эрдэм» (0+). Акция пройдёт с 10:00 в ИФИЯМ ИГУ (аудитория 41). Диктант – ежегодная образовательная акция, способствующая сохранению бурятского языка, грамотности и популяризации бурятского письма.

14 марта – Традиционный гала-концерт «В сиянии Белого месяца» (6+). Концерт состоится в музыкальном театре имени Н.М. Загурского в 15:00. В нём примут участие звёзды бурятской эстрады: Елена Борохитова, Ольга Жигмитова, Арюна Нимаева, Ринчин Дашициренов, Александр Архинчеев. На сцене выступят национальные коллективы Забайкальского края и Иркутской области: «Амар сайн», «Степные напевы», «Ангара» и «Улаалзай».

27 мартаФестиваль улигершинов (6+). В посёлке Усть-Ордынский, в киноконцертном зале «Эрдэм» участники будут состязаться в исполнении произведений одической поэзии. 
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