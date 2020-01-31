На дорогах местами снежные накаты
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 февраля ожидается усиление морозов. Температура ночью 30-35, местами 21-26, по северу и юго-западу местами 38-43, днём 20-25. По югу и юго-западу 13-18 мороза.
На автодорогах местами снежные накаты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии в выходные ожидается усиление морозов
Общество, Фото:
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