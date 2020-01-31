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Рысаки из Бурятии успешно прошли допинг-контроль во Франции

Рысаки из Бурятии успешно прошли допинг-контроль во Франции
Общество, 
В итоге свидетельство об установлении рекорда России, а также диплом победителя приза имени Сергиенко вручили Фёдору Шантагарову

17 января пришли результаты анализа допинг-проб участников «Большого Сибирского круга - 2019» для лошадей рысистых пород. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Допинг-контроль – обязательное условие для проведения соревнований международного уровня. Как сообщил руководитель Бурятского регионального управления АО «Росипподромы» Фёдор Шантагаров, у всех лошадей-участников «Большого Сибирского круга-2019» после заезда 23 июня 2019 года были взяты две пробы на допинг. В России нет лицензированных лабораторий для исследований на допинг и поэтому пробы отправляют во Францию. Процедура биоматериалов через таможню может стать предметом исследования для адвокатов в случае подозрения на применение запрещенных препаратов. В случае отказа владельца лошади от анализа на допинг участник состязаний лишается призового места и выигрыша.

- Это стандартная процедура для соревнований мирового масштаба. Суть допинг-контроля лошадей, участвующих в бегах, точно такая же, как у спортсменов: проверить наличие запрещённых веществ в организме животного, — рассказал Фёдор Шантагаров.

Результаты допинг-теста бурятских рысаков стали известны спустя 7 месяцев после соревнований. Свидетельство об установлении рекорда России, а также диплом победителя приза имени Сергиенко Фёдору Шантагарову вручил лично председатель правления НП «Содружество» рысистого коневодства России» Николай Исаков. Торжественная церемония прошла в Москве 17 января.

Напомним, рысак из Бурятии впервые установил Всероссийский рекорд на конноспортивных соревнованиях «Большой Сибирский круг-2019» 23 июня 2019 года. Лошадь по кличке Альфа проскакала дистанцию 1600 метров за 2 минуты 0,3 секунды. Предыдущий всероссийский рекорд установлен в 2005 году с результатом 2 минуты 0,3 секунды.


сельское хозяйство лошади
 
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