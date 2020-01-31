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Исправительные учреждения Бурятии принимают заказы на изготовление мебели

Исправительные учреждения Бурятии принимают заказы на изготовление мебели
Общество, 
Осуждённые изготовляют также пиломатериал, игровые площадки, сувениры

Производственный сектор исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии выпускает разнообразную продукцию деревообработки. Это пиломатериал, брус, срубы домов, оконные и дверные блоки, лестничные марши, изделия профильные из массива древесины, беседки, детские игровые площадки, сувенирная продукция, товары народного потребления, кухонные наборы, мебель, журнальные столики, а также половая рейка, доска пола, доска вагонки, плинтус, наличники, имитация бруса, детали для стандартного домостроения и горбыль.

В учреждениях деревообрабатывающий комплекс позволяет выполнять заказы на современном оборудовании, на выходе получаются изделия деревообработки высокого качества.

В январе ИК-1 и ЛИУ-5 получили заказы на поставку обрезного пиломатериала. Заказы позволили трудоустроить дополнительно около 15 осуждённых, которые, в свою очередь, получают возможность заработать средства и погашать исковые обязательства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.   
осужденные исправительные учреждения
 
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