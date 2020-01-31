Осуждённые изготовляют также пиломатериал, игровые площадки, сувениры
Производственный сектор исправительных учреждений УФСИН России по Бурятии выпускает разнообразную продукцию деревообработки. Это пиломатериал, брус, срубы домов, оконные и дверные блоки, лестничные марши, изделия профильные из массива древесины, беседки, детские игровые площадки, сувенирная продукция, товары народного потребления, кухонные наборы, мебель, журнальные столики, а также половая рейка, доска пола, доска вагонки, плинтус, наличники, имитация бруса, детали для стандартного домостроения и горбыль.
В учреждениях деревообрабатывающий комплекс позволяет выполнять заказы на современном оборудовании, на выходе получаются изделия деревообработки высокого качества.
В январе ИК-1 и ЛИУ-5 получили заказы на поставку обрезного пиломатериала. Заказы позволили трудоустроить дополнительно около 15 осуждённых, которые, в свою очередь, получают возможность заработать средства и погашать исковые обязательства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Исправительные учреждения Бурятии принимают заказы на изготовление мебели
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