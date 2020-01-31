В Иволгинском районе Бурятии выберут Баатара и Дангину

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В канун Сагаалгана пройдёт традиционный районный конкурс



В Иволгинском районе Бурятии пройдёт традиционный конкурс к празднованию Сагаалгана – «Баатар. Дангина» и «Хан. Хатан». Мероприятие состоится в доме культуры села Иволгинск 20 февраля в 17:00.



В рамках конкурса участники продемонстрируют знания обычаев и традиций бурятской культуры, расскажут о своём родном крае и родословной. Юным участникам предстоит рассказать весёлую историю-небылицу о себе или о своих друзьях на бурятском языке. Мужчины будут соревноваться в ловкости и силе. Кроме того, каждый участник представит творческий номер.



Конкурс будет проходить по следующим номинациям:

«Эдир Баатар» – для мальчиков от 7 до 13 лет;

«Эдир Дангина» – для девочек от 7 до 13 лет;

«Баатар» – для юношей от 16 до 25 лет;

«Дангина» – для девушек от 16 до 25 лет;

«Хан. Хатан» – для мужчин и женщин от 30 до 50 лет.



Заявки на участие в районном мероприятии подаются до 14 февраля. Заявки можно направить на электронную почту: romcivolga@mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Иволгинский район».



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