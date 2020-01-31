Размер компенсации на оплату жилого помещения по договору найма будет зависеть от количества детей
16 января этого года внесены изменения в постановление правительства Бурятии «О предоставлении малоимущим семьям с детьми компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма» в части предоставления компенсации с учётом количества детей в семье. Документ вступил в силу с 27 января.
Малоимущим семьям, воспитывающим 1-2 детей, предусмотрено предоставление компенсации на оплату жилого помещения в размере 50% от размера платы, установленной в договоре найма жилого помещения за месяц, но не более 6000 рублей за месяц. Семьям, имеющим 3-4 детей, – 60% от размера платы, но не более 8000 рублей за месяц, семьям, имеющим 5 и более детей, – в размере 70% от размера платы, но не более 10 000 рублей.
Для получения компенсации семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления, необходимо представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства договор аренды жилого помещения сроком не менее чем на 1 год с зарегистрированным обременением права собственности, документы о фактически произведенных расходах по оплате за жилое помещение по договору найма, паспорт, свидетельство о рождении (паспорт) ребенка (детей). Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
В Бурятии изменили размер компенсации многодетным малоимущим семьям
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