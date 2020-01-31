 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

В Бурятии изменили размер компенсации многодетным малоимущим семьям

В Бурятии изменили размер компенсации многодетным малоимущим семьям
Общество,  Фото:pixabay.com
Размер компенсации на оплату жилого помещения по договору найма будет зависеть от количества детей

16 января этого года внесены изменения в постановление правительства Бурятии «О предоставлении малоимущим семьям с детьми компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору найма» в части предоставления компенсации с учётом количества детей в семье. Документ вступил в силу с 27 января.

Малоимущим семьям, воспитывающим 1-2 детей, предусмотрено предоставление компенсации на оплату жилого помещения в размере 50% от размера платы, установленной в договоре найма жилого помещения за месяц, но не более 6000 рублей за месяц. Семьям, имеющим 3-4 детей, – 60% от размера платы, но не более 8000 рублей за месяц, семьям, имеющим 5 и более детей, – в размере 70% от размера платы, но не более 10 000 рублей.

Для получения компенсации семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления, необходимо представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства договор аренды жилого помещения сроком не менее чем на 1 год с зарегистрированным обременением права собственности, документы о фактически произведенных расходах по оплате за жилое помещение по договору найма, паспорт, свидетельство о рождении (паспорт) ребенка (детей). Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
малоимущие семьи компенсация социальная поддержка минсоцзащиты аренда жилья Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске рассказали о праздничной программе Белого месяца
В Иркутске рассказали о праздничной программе Белого месяца
Общество, 31.01.2020
Мероприятия, посвящённые Сагаалгану, начнутся с 24 февраля
В Бурятии изменили размер компенсации многодетным малоимущим семьям
В Бурятии изменили размер компенсации многодетным малоимущим семьям
Общество, 31.01.2020
Размер компенсации на оплату жилого помещения по договору найма будет зависеть от количества детей
Чита разыграет кубок по контактным единоборствам
Чита разыграет кубок по контактным единоборствам
Общество, 31.01.2020
В Забайкалье пройдёт открытый турнир по кудо
В Иволгинском районе Бурятии выберут Баатара и Дангину
В Иволгинском районе Бурятии выберут Баатара и Дангину
Общество, 31.01.2020
В канун Сагаалгана пройдёт традиционный районный конкурс
В Бурятии пройдёт районный турнир по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии пройдёт районный турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество, 31.01.2020
Соревнования состоятся в Тункинском районе
В Иркутской области восстановят 25 воинских захоронений
В Иркутской области восстановят 25 воинских захоронений
Общество, 31.01.2020
Они расположены в семи муниципальных образованиях
Иркутск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту
Иркутск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту
Общество, 31.01.2020
В них будут участвовать шесть возрастных групп
В сёлах Бурятии возобновят аналоговое радиовещание
В сёлах Бурятии возобновят аналоговое радиовещание
Общество, 31.01.2020
С 1 февраля в эксплуатацию будут введены 10 радиопередатчиков
Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу
Забайкалье проведёт чемпионат по бодибилдингу
Общество, 31.01.2020
В гости к забайкальцам приедут культуристы из Иркутской области и Бурятии
Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ
Ориентировщики Бурятии прошли в финал Спартакиады учащихся РФ
Общество, 31.01.2020
В составе сборной спортсмены из Улан-Удэ, Кабанского и Мухоршибирского районов
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
Общество, 31.01.2020
Собравшихся поздравит с наступлением Белого месяца Зорикто лама
Спортсменка из Бурятии стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Спортсменка из Бурятии стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Общество, 31.01.2020
Александра Аксёнова выиграла первенство в дисциплине троеборье
В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов
В Улан-Удэ убрали ёлку с площади Советов
Общество, 31.01.2020
Демонтаж прошёл сегодня днём

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^