Бурятию представили девять спортсменов
С 26 по 31 января в городе Орёл Орловской области прошёл чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из 20 регионов России. Бурятию представили девять спортсменов.
В стартовом круге спортсмены республиканской спортивно-адаптивной школы показали хорошие результаты.
Чемпионом России в дисциплине КЛ-18м (30+30 выстрелов) + финал (О) стал Пётр Марзаев, бронзовым призёром в дисциплине БЛ-18м (30+30 выстрелов) + финал (W1) стал Чингис Бальжиев. Александр Гомбожапов выполнил норматив мастера спорта России.
В дисциплине «блочный лук» (команда микс) Татьяна Андриевская и Баир Шигаев стали серебряными призёрами чемпионата России. В дисциплине «блочный лук» команда мужчин в составе Баира Шигаева, Бадмы Хаминдаева и Александра Гомбожапова завоевала бронзовые медали.
Красивую стрельбу показала команда мужчин в дисциплине» классический лук»: Сергей Хутаков, Пётр Марзаев и Руслан Трач, они завоевали золото чемпионата России, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Лучники Бурятии завоевали медали на чемпионате России среди лиц с ПОДА
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