На семинаре присутствовали представители городских приходов и сельских воскресных школ
В Улан-Удэ 25 и 26 января прошли однодневные семинары русской классической школы по методике обучения детей церковнославянскому языку. Семинар проводила Марина Васильева, преподаватель церковнославянского языка в воскресной школе Патриаршего подворья храмов в Зарядье с 2004 года.
Занятия проходили в помещении Бурятского республиканского института образовательной политики. На занятиях присутствовал руководитель епархиального отдела образования и катехизации иерей Роман Хлыбов. Он высоко оценил учебную и методическую литературу, представленную на семинаре, и сделал вывод, что русской классической школе удалось разработать такую методику, которая позволит сделать церковнославянский язык живым для детей.
Преподаватель убедительно доказала, что церковнославянский язык нужно сохранять, ценить и популяризировать. На семинаре каждый смог выполнить практическую работу по нахождению в церковнославянских текстах признаков лирических произведений, поэтических образов и приёмов. Школа сумела построить методику так, что изучение грамматики не ставится первоочередной целью, но дети осваивают её в процессе чтения текстов.
- В первой части семинара слушатели учились работать с Азбукой. У многих был опыт обучения азбуке, поэтому было интересно увидеть, как по-новому можно подойти к известному уже материалу. Работа же с молитвословом и часословом вызвала настоящий восторг у слушателей. Материал, казавшийся до этого неподъёмным, подаётся школой логично и последовательно, что не остаётся сомнений, что детям это будет не только полезно, но и интересно, - рассказали в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
На семинаре присутствовали представители городских приходов и сельских воскресных школ.
В Улан-Удэ прошли семинары по обучению детей церковнославянскому языку
Общество, Фото:
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