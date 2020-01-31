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Читинцы украли с предприятия металлоконструкции почти на миллион рублей

Читинцы украли с предприятия металлоконструкции почти на миллион рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Один из задержанных ранее работал там

Кража металла произошла на территории одной из производственных баз по изготовлению кровельных и фасадных материалов в Железнодорожном районе Читы. Как установили полицейские, неизвестные украли металлические конструкции на общую сумму 793 тысячи рублей. Сотрудники предприятия не смогли пояснить стражам порядка кто и когда мог совершить кражу, объясняя это большим объёмом перевозок за день.

В результате расследования сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались двое читинцев, один из которых ранее работал на этой базе.

Выяснилось, что задержанные беспрепятственно проникли вечером на территорию, воспользовавшись тем, что одного из них знает сторож. Металлические изделия погрузили в автомашину и вывезли.

По факту кражи возбуждено уголовно дело, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.


Чита кража
 
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