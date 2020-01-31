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В Иркутской области из-за сварочных работ в больнице едва не случился пожар

В Иркутской области из-за сварочных работ в больнице едва не случился пожар
Общество,  Фото:Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
Работник нарушил технику безопасности

Накануне днём в городе Вихоревке Иркутской области произошло возгорание в здании больницы. Сообщение об этом поступило пожарным от сработавшей автоматической сигнализации во втором часу дня.

По указанному адресу были направлены пожарные расчёты в количестве 18 человек и 6 единиц техники. До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

На втором этаже Вихоревской городской больницы ощущался запах дыма, источником которого стал проём в стене ординаторской, где были проложены трубы и где незадолго до возникновения задымления производились сварочные работы.

На месте было обнаружено горение в проёме стены. Огнеборцы, вскрыв стену, ликвидировали возгорание. В результате пожара был повреждён утеплитель стены в ординаторской на общей площади 0,5 квадратных метра.

- Дознавателям, работавшим на месте происшествия, не составило труда установить, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Работнику, который осуществлял сварочные работы, было вручено уведомление о привлечении его к административной ответственности. Вынужден констатировать, что халатное отношение к безопасности могло привести к крупному пожару. Внутри стен находится горючий утеплитель, по которому огонь мог распространиться на большую площадь и привести к серьёзным последствиям. Благодаря своевременному сигналу в пожарную охрану эти последствия удалось предотвратить, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков


Ответственный за пожарную безопасность Вихоревской городской больницы также будет привлечён к административной ответственности. В адрес министра здравоохранения Иркутской области будет направлено письмо о проведении дополнительных инструктажей с должностными лицами объектов здравоохранения о мерах пожарной безопасности.


пожар Иркутская область
 
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