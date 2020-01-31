С 1 февраля в эксплуатацию будут введены 10 радиопередатчиков
В Бурятии будет возобновлено аналоговое радиовещание в сельских районах республики. С 1 февраля вводятся в эксплуатацию 10 радиопередатчиков аналогового вещания программы «Радио России» с региональными вставками государственной телерадиокомпании «Бурятия», установленные в населённых пунктах Бабушкин, Жемчуг, Кырен, Мухоршибирь (тень), Наушки, Николаевский, Санага, Турка, Хоронхой, Цолга. При этом будет охвачено 30 населённых пунктов, в которых проживает свыше 36 тысяч человек.
Ранее, 11 ноября 2019 года, началось аналоговое радиовещание программы «Радио России» 28 передатчиков с охватом 89 населенных пунктов.
Это стало возможным благодаря принятому Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым решению о финансировании из республиканского бюджета возобновления аналогового радиовещания в сельских районах Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ по информации филиала РТРС «РТПЦ Республики Бурятия».
В сёлах Бурятии возобновят аналоговое радиовещание
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