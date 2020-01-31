В Бурятии огнеборцы и социальные службы провели рейд по неблагополучным семьям

Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности
Вчера в посёлке Эрхирик Заиграевского района и прилегающих к нему ДНТ прошёл профилактический рейд. Инструктор противопожарной профилактики, работники органов социальной защиты и комиссии по делам несовершеннолетних посетили дома, в которых проживают неблагополучные семьи.
Жителям напомнили о правилах пожарной безопасности при обращении с источниками открытого огня, эксплуатации электроприборов и отопительных печей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Всего в ходе рейда было посещено 10 семей, правилам пожарной безопасности обучено 24 человека.
Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности
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