В Бурятии огнеборцы и социальные службы провели рейд по неблагополучным семьям



Вчера в посёлке Эрхирик Заиграевского района и прилегающих к нему ДНТ прошёл профилактический рейд. Инструктор противопожарной профилактики, работники органов социальной защиты и комиссии по делам несовершеннолетних посетили дома, в которых проживают неблагополучные семьи.



Жителям напомнили о правилах пожарной безопасности при обращении с источниками открытого огня, эксплуатации электроприборов и отопительных печей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Всего в ходе рейда было посещено 10 семей, правилам пожарной безопасности обучено 24 человека.

