В Иркутской области за выезд на лёд привлечены к ответственности 20 водителей

Они выехали на лёд вне ледовых переправ







За прошедшие 4 дня патрульными группами было обследовано 164 места возможного выхода людей и выезда автомобилей на лёд, проведено 984 профилактических беседы, о правилах безопасного поведения на льду проинструктировано 1989 человек, перекрыто 21 место.



22 человека привлечены к административной ответственности за нарушение правил безопасности на водных объектах с начала акции. 20 из них – за выезд на лёд вне ледовых переправ. 3 нарушения были зафиксированы в городе Иркутске, 1 - в Усть-Удинском районе, 11 - в Братском районе, 2 – в Качугском районе, 1 - в Ангарском районе, и 4 протокола было составлено в Чунском районе.



В опасных местах выезда или выхода на лёд было установлено 83 запрещающих и информационных аншлага. В городе Иркутске в районе Набережной, в нижнем бьефе плотины ГЭС и на Тёплых озёрах в районе ГЭС выставлены спасательные посты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



На контроле продолжают находиться 46 ледовых переправ.





В рамках III этапа акции «Безопасный лёд» в Иркутской области в мероприятиях по обеспечению безопасности людей на воде в зимний период задействовано 308 межведомственных групп численностью 955 человек: 133 группы профилактики для работы в образовательных организациях и на базах отдыха, а также 175 групп патрулирования мест возможного выхода людей и выезда техники на лёд.