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Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка Валерия Стародубцева

Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка Валерия Стародубцева
Общество, 
Николай Вербицкий стал победителем состязаний по бегу на 800 метров

Легкоатлет Николай Вербицкий стал победителем Кубка Валерия Стародубцева по бегу на 800 метров, который прошёл в Омске. Для спортсмена из Бурятии это третья золотая медаль соревнований: он становился победителем Кубка в 2018, 2019 и 2020 году.

К финишу Николай Вербицкий прибежал со временем 1.50.89. Вторым стал ещё один спортсмен из Бурятии Роман Троценко. Его время 1.51.22.

Спортсмен тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.

В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов из Омской, Новосибирской, Московской, Иркутской и Тюменской областей, а также республик Хакасия, Башкортостан и Бурятия.
- Сейчас спортсмены находятся в Москве на учебно-тренировочных сборах. Будут выступать на «Русской зиме» 9 февраля, - отметил Павел Яковлев, главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки Бурятии.

Кубок Валерия Стародубцева и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима» являются одними из этапов подготовки к чемпионату России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, который пройдёт в Москве, в манеже ЦСК с 25 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии. 
спорт легкая атлетика
 
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