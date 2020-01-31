Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка Валерия Стародубцева



Спортсмен тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.



В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов из Омской, Новосибирской, Московской, Иркутской и Тюменской областей, а также республик Хакасия, Башкортостан и Бурятия.

- Сейчас спортсмены находятся в Москве на учебно-тренировочных сборах. Будут выступать на «Русской зиме» 9 февраля, - отметил Павел Яковлев, главный тренер по лёгкой атлетике Центра спортивной подготовки Бурятии.



Кубок Валерия Стародубцева и всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Русская зима» являются одними из этапов подготовки к чемпионату России по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, который пройдёт в Москве, в манеже ЦСК с 25 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Бурятии.



Легкоатлет Николай Вербицкий стал победителем Кубка Валерия Стародубцева по бегу на 800 метров, который прошёл в Омске. Для спортсмена из Бурятии это третья золотая медаль соревнований: он становился победителем Кубка в 2018, 2019 и 2020 году.К финишу Николай Вербицкий прибежал со временем 1.50.89. Вторым стал ещё один спортсмен из Бурятии Роман Троценко. Его время 1.51.22.