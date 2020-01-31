Иркутск примет всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В них будут участвовать шесть возрастных групп



В Иркутске на стадионе «Труд» 1 февраля состоятся открытые всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», в которых могут принять участие все желающие на любых моделях коньков. Открытие соревнований намечено на 12:00 часов.



Соревнования проводятся по шести возрастным группам: учащиеся с 1 по 2 класс, с 3 по 5 класс, с 6 по 8 класс, с 9 по 11 класс, а также мужчины и женщины 1994-2001 годов рождения и 1993 года рождения и старше. Для учащихся с 1 по 5 класс предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных категорий – 100 метров.



- Всероссийские соревнования «Лёд надежды нашей» – традиционное спортивное мероприятие, направленное на популяризацию конькобежного спорта среди населения. Ежегодно в соревнованиях участвуют сотни человек. Это юные спортсмены, ветераны спорта, любители конькобежного спорта. Мы приглашаем всех присоединиться к всероссийскому старту, – сказала директор областной школы олимпийского резерва «Россия» Татьяна Лёшина.



Всем желающим принять участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей» необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая будет работать с 29 по 31 января с 10:00 до 18:00 часов в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия». Кроме того, зарегистрироваться можно будет на месте старта 1 февраля с 10:00 до 11:30. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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