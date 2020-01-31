Чита разыграет кубок по контактным единоборствам

В Забайкалье пройдёт открытый турнир по кудо



1 февраля в столице Забайкальского края состоится открытый кубок городского округа «Город Чита» по кудо. Турнир пройдёт в спортивном комплексе «Олимпиец».



В соревнованиях примут участие спортсмены спортивных клубов ЗКРО ОФСОО «Федерация Кудо России»: «Железный воин», «Стальной боец», «Бастион 5/35»; спортивных клубов города Читы: «Сакура», «Вояж», «Бурые медведи», «Кодар», «Вымпел», «Плацдарм», «Тамир»; спортивного центра Читы; а также спортсмены Забайкальского края из клубов «Арес» п. Домна, «Легион» пгт. Забайкальск и ЗАТО «Горный».



Поединки стартуют с 9:00 1 февраля. Парад открытия начнётся в 14.00. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



Возрастное ограничение 12+