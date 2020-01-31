Злоумышленника задержали по горячим следам
28 января в отдел полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже в продуктовом магазине. Заведующая торговой точкой сообщила, что из её кабинета украдена выручка в сумме 25 тысяч рублей, из подсобного помещения – два блока сигарет.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 28-летнего охранника. Установлено, что молодой человек, пришедший на работу рано утром, пока не было сотрудников, зашёл в кабинет заведующей и украл из шкафа деньги. Затем совершил кражу сигарет скрылся.
Деньги он потратил на распитие спиртного с приятелями.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Улан-Удэ охранник украл из магазина деньги и сигареты
Общество, Фото:
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