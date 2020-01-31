Трое европейцев приехали в Улан-Удэ ради поездки на «Львёнке»









Путешественников пригласили в МУП «Управление трамвая» и показали депо, после чего они прокатились на заветном «Львёнке». Во время трамвайной экскурсии по городу иностранцы делали фотографии и снимали видео. Вероятно, впечатлениями о поездке они поделятся позже в своём блоге.



Трое блогеров из Бельгии, Австрии и Великобритании приехали в Улан-Удэ для того, чтобы проехаться на низкопольном трамвае «Львёнок», который появился в столице Бурятии в прошлом году. Люк, Харальд и Майк увлекаются «трамвайным» туризмом.Интересное видео о путешественниках опубликовал сегодня туристский информационный центр Бурятии «Байкал».- Блогеры колесят по всему миру и пишут о любимом горожанами экологическом транспорте. Их так и называют - чудаки. Прочитав, что в нашем городе появились Little Lion, они не долго собирались, тут же нашли туроператора, который организовал их путешествие. Друзей интересует всё: от babushka до будущего трамваев. Вот такой «трамвайный туризм», - рассказали в информационном центре.