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В Бурятии пройдёт районный турнир по разбиванию хребтовой кости

В Бурятии пройдёт районный турнир по разбиванию хребтовой кости
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся в Тункинском районе

15 февраля в Тункинском районе Бурятии пройдёт открытый районный турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга». Соревнования состоятся в сельском доме культуры улуса Далахай.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в марте в районе состоится IV международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Его участники также посоревнуются в разбивании хребтовой кости. Победитель соревнований получит главный приз – квартиру в Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
спорт Тункинский район Бурятия разбивание хребтовой кости национальные виды спорта турнир
 
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