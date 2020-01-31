Соревнования состоятся в Тункинском районе
15 февраля в Тункинском районе Бурятии пройдёт открытый районный турнир по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалга». Соревнования состоятся в сельском доме культуры улуса Далахай.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в марте в районе состоится IV международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Его участники также посоревнуются в разбивании хребтовой кости. Победитель соревнований получит главный приз – квартиру в Улан-Удэ.
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В Бурятии пройдёт районный турнир по разбиванию хребтовой кости
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