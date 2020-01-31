 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан

В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан
Общество,  Фото:pixabay.com
Также заключён договор на поставку хлеба с районной больницей

Исправительная колония №1 в Гусиноозёрске наращивает объёмы по изготовлению хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов.

Доставка хлеба ежедневно производится в магазины города Гусиноозёрска. Жители довольны продукцией и охотно раскупают её. Информация о качественном и вкусном хлебе распространилась по всему городу.

Количество торговых точек, в которые поставляется хлеб, продолжает увеличиваться. Заключён контракт и с районной больницей. Увеличение производства хлеба даёт возможность дополнительно трудоустроить осуждённых, что способствует, в том числе, и погашению ими исковых обязательств, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.


УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Трое европейцев приехали в Улан-Удэ ради поездки на «Львёнке»
Трое европейцев приехали в Улан-Удэ ради поездки на «Львёнке»
Общество, 31.01.2020
Люк, Харальд и Майк увлекаются «трамвайным» туризмом. Видео
В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан
В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан
Общество, 31.01.2020
Также заключён договор на поставку хлеба с районной больницей
В Бурятии расследуются два дела по обманутым дольщикам
В Бурятии расследуются два дела по обманутым дольщикам
Общество, 31.01.2020
Прокуратура озвучила некоторые итоги работы в сфере долевого строительства
В Бурятии открыли «горячую линию» по вопросам возвращения жителей из Китая и Монголии
В Бурятии открыли «горячую линию» по вопросам возвращения жителей из Китая и Монголии
Общество, 31.01.2020
Круглосуточная «горячая линия» работает с сегодняшнего дня

В Бурятии военные инженеры готовятся борьбе с ледовыми заторами
В Бурятии военные инженеры готовятся борьбе с ледовыми заторами
Общество, 31.01.2020
Подготовка началась раньше обычного срока по причине относительно тёплой зимы
В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП
В Бурятии девушка-водитель устроила ДТП
Общество, 31.01.2020
В результате аварии пострадала сама девушка
Центр Улан-Удэ оставался без свет
Центр Улан-Удэ оставался без свет
Общество, 31.01.2020
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В Бурятии подростки не смогли украсть запчасти от мотоцикла
В Бурятии подростки не смогли украсть запчасти от мотоцикла
Общество, 31.01.2020
Молодые люди испугались и подбросили украденное потерпевшему
В Улан-Удэ усилят контроль за продажей алкоголя
В Улан-Удэ усилят контроль за продажей алкоголя
Общество, 31.01.2020
Нарушившим закон владельцам торговых точек грозит отзыв лицензии
Парк коммунальной техники в Улан-Удэ пополнится «Золотой ручкой»
Парк коммунальной техники в Улан-Удэ пополнится «Золотой ручкой»
Общество, 31.01.2020
Так лаповый снегопогрузчик прозвали сами коммунальщики

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^