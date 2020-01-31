Также заключён договор на поставку хлеба с районной больницей
Исправительная колония №1 в Гусиноозёрске наращивает объёмы по изготовлению хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов.
Доставка хлеба ежедневно производится в магазины города Гусиноозёрска. Жители довольны продукцией и охотно раскупают её. Информация о качественном и вкусном хлебе распространилась по всему городу.
Количество торговых точек, в которые поставляется хлеб, продолжает увеличиваться. Заключён контракт и с районной больницей. Увеличение производства хлеба даёт возможность дополнительно трудоустроить осуждённых, что способствует, в том числе, и погашению ими исковых обязательств, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан
Общество, Фото:
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