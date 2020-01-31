В Гусиноозёрске осуждённые пекут хлеб для горожан

Также заключён договор на поставку хлеба с районной больницей



Исправительная колония №1 в Гусиноозёрске наращивает объёмы по изготовлению хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов.



Доставка хлеба ежедневно производится в магазины города Гусиноозёрска. Жители довольны продукцией и охотно раскупают её. Информация о качественном и вкусном хлебе распространилась по всему городу.



Количество торговых точек, в которые поставляется хлеб, продолжает увеличиваться. Заключён контракт и с районной больницей. Увеличение производства хлеба даёт возможность дополнительно трудоустроить осуждённых, что способствует, в том числе, и погашению ими исковых обязательств, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





