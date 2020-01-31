В Бурятии расследуются два дела по обманутым дольщикам

Прокуратура озвучила некоторые итоги работы в сфере долевого строительства
Прокуратура республики обобщила результаты надзорной деятельности по защите прав участников долевого строительства жилья.
На территории республики 16 застройщиками с привлечением средств участников долевого строительства возводятся 32 объекта, из которых 9 признаны проблемными. Строительство таких объектов находится на контроле прокуроров.
- В минувшем году органами прокуратуры республики выявлено 161 нарушение закона в указанной области. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 31 лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. Прокурорами объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения закона. По инициативе прокуроров возбуждены и расследуются два уголовных дела, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Нарушения законодательства вскрыты на всех этапах строительной деятельности.
Так, в обществах с ограниченной ответственностью «Спутник» и «Бургражданстрой» установлены случаи осуществления строительства без необходимых разрешительных документов. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Нарушило закон и ООО «Промгражданстрой». Организацией привлечены денежные средства дольщиков на общую сумму 409 тысяч рублей до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. В общество внесено представление, генеральный директор привлечён к административной ответственности. Нарушения закона устранены.
Также прокурорами выявлены факты включения в договоры долевого участия незаконных условий, ущемляющих права участников долевого строительства.
К примеру, по представлению прокурора Железнодорожного района из 23 договоров долевого участия, заключённых ООО «Бест плюс» с горожанами, исключены незаконные условия, ограничивающие размер неустойки, уплачиваемой застройщиком в случае нарушения обязательств, и напротив устанавливающие дополнительные меры ответственности для дольщиков. Должностное лицо общества привлечено к административной ответственности.
В надзорном органе отмечают, что распространены нарушения порядка информирования дольщиков о переносе сроков передачи объекта долевого строительства, размещения проектной документации, иных необходимых сведений в Единой информационной системе жилищного строительства. Такие факты пресекались в деятельности 11 застройщиков, 8 должностных лиц привлечены к административной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов в середине января во время прямого эфира в соцсетях заявил, что «Никого из обманутых дольщиков не бросим». Он пообещал, что все проблемные дома дольщиков будут достроены.
В Бурятии расследуются два дела по обманутым дольщикам
Общество, Фото:
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