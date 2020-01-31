В улиц Улан-Удэ убрано более трёх тысяч кубометров снега

На улицах работает 20 единиц техники
За ночь и вчерашние сутки с улиц Улан-Удэ вывезено 3169 кубометров снега, рассыпано 738 тонн песка
С девяти вечера на дороги города вышли 3 снегоуборочных комплекса - автогрейдеры, тракторы-щётки, снегопогрузчики, большегрузные самосвалы, - всего 20 единиц.
С четырёх утра на дорогах города работали14 пескоразбрасывательных машин. С шести утра вышли 20 самосвалов и 5 бобкэтов для ручной и механизированной погрузки и вывоза снега. 3 машины направлены для доставки песка на пескобазы.
Уборка снега продолжается, сообщает комитет городского хозяйства.
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