Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии аптечный пункт общества с ограниченной ответственностью «Кырен» нарушал санитарно-эпидемиологическое законодательство.
Установлено, что вопреки закону фармацевт и провизор аптеки не прошли профессиональную гигиеническую подготовку – аттестацию, как работники, деятельность которых связана с хранением и реализацией детского питания.
После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.
Заведующая аптечным пунктом привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работники аптечного пункта не прошли профподготовку
Общество, Фото:
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