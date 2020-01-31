В Бурятии работники аптечного пункта не прошли профподготовку

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии аптечный пункт общества с ограниченной ответственностью «Кырен» нарушал санитарно-эпидемиологическое законодательство.



Установлено, что вопреки закону фармацевт и провизор аптеки не прошли профессиональную гигиеническую подготовку – аттестацию, как работники, деятельность которых связана с хранением и реализацией детского питания.



После прокурорского вмешательства нарушения закона устранены.



Заведующая аптечным пунктом привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

