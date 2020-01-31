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Центр Улан-Удэ оставался без свет

Центр Улан-Удэ оставался без свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 30 января, в 9:19 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии в центре Улан-Удэ. Под отключение попали потребители с улиц Советская, Кирова, Каландаришвили, в том числе ГБУЗ «Городская поликлиника № 1», Балтахинова, Куйбышева.

Подключение потребителей проводили поэтапно. В 10:05 свет появился в домах с улиц Советская, Каландаришвили, Кирова. В 10:47 подключили всех потребителей. Время отключения составило 1,5 часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение света
 
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