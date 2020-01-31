Сельчанка пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница Хоринского района Бурятии и заявила о нарушении её прав на возмещение расходов за медицинский осмотр.
Установлено, что заявительница при трудоустройстве в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Хоринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по направлению работодателя прошла предварительный медицинский осмотр за свой счёт
При этом при обращении женщины в учреждение о возмещении указанных расходов ей отказано.
Директору социально-реабилитационного центра внесено представление. После прокурорского вмешательства женщине компенсированы денежные средства за прохождение медосмотра в размере 1,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жительнице Бурятии не хотели возмещать деньги, потраченный на медосмотр
Общество, Фото:
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