Молодые люди испугались и подбросили украденное потерпевшему
В Бурятии полицейские задержали подозреваемых в краже имущества у 59-летнего жителя села Романовка в Баунтовском эвенкийском районе. Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 17 лет, причём один из них – дальний родственник хозяина дома.
Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Подростки ночью проникли в баню сельчанина, где сняли с разобранного мотоцикла колесо и двигатель. После из дома они совершили кражу запчастей от мототранспортного средства, однако были уличены проснувшейся от шума гостьей и скрылись. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Когда спустя неделю подозреваемые узнали, что потерпевший планирует обращаться с заявлением в полицию, они подбросили ему украденное.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии подростки не смогли украсть запчасти от мотоцикла
Общество, Фото:
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