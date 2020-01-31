В Бурятии подростки не смогли украсть запчасти от мотоцикла

Молодые люди испугались и подбросили украденное потерпевшему



В Бурятии полицейские задержали подозреваемых в краже имущества у 59-летнего жителя села Романовка в Баунтовском эвенкийском районе. Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 17 лет, причём один из них – дальний родственник хозяина дома.



Инцидент произошёл в сентябре прошлого года. Подростки ночью проникли в баню сельчанина, где сняли с разобранного мотоцикла колесо и двигатель. После из дома они совершили кражу запчастей от мототранспортного средства, однако были уличены проснувшейся от шума гостьей и скрылись. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Когда спустя неделю подозреваемые узнали, что потерпевший планирует обращаться с заявлением в полицию, они подбросили ему украденное.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

