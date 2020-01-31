В Улан-Удэ усилят контроль за продажей алкоголя

Нарушившим закон владельцам торговых точек грозит отзыв лицензии







Этот вопрос обсуждался на совещании управления МВД России по Улан-Удэ 29 января, в котором участвовал мэр города Игорь Шутенков. Было принято решение совместно с прокуратурой усилить контроль за продажей алкоголя после 21:00 и лицам до 18 лет.



Ответственность теперь будут нести не только продавцы, но и владельцы магазина - вплоть до отзыва лицензии на торговлю, отметили в управлении по информационной политике.

