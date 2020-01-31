В Улан-Удэ усилят контроль за продажей алкоголя

Нарушившим закон владельцам торговых точек грозит отзыв лицензии
Этот вопрос обсуждался на совещании управления МВД России по Улан-Удэ 29 января, в котором участвовал мэр города Игорь Шутенков. Было принято решение совместно с прокуратурой усилить контроль за продажей алкоголя после 21:00 и лицам до 18 лет.
Ответственность теперь будут нести не только продавцы, но и владельцы магазина - вплоть до отзыва лицензии на торговлю, отметили в управлении по информационной политике.
Нарушение выявила прокуратура
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Сельчанка пожаловалась в прокуратуру
Молодые люди испугались и подбросили украденное потерпевшему
Нарушившим закон владельцам торговых точек грозит отзыв лицензии
Таковы данные за 2019 год
Так лаповый снегопогрузчик прозвали сами коммунальщики
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике: переменная облачность
В марте в республике пройдёт этап Рапид Гран-при России по быстрым шахматам
Участников будут оценивать жюри из России, Монголии и Кубы
Первые игры состоятся 4 февраля
Вакцинация проводится в микрорайоне Южный и жилмассиве Спиртзаводской трассы
Состязания пройдут в рамках «Зимниады» - международного фестиваля зимних игр
Весной он вернётся в дикую природу
В мероприятиях участвовали воспитанники учреждений, «серебряные» волонтёры и отделы соцзащиты