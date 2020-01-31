Таковы данные за 2019 год
В прошедшем году в России операторы «большой четвёрки» сохранили высокие темпы развития сетей мобильной связи. Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четвёрки» с начала года возросло на 13%, составив на 1 января 2020 года 794 670 единиц.
- Наибольшую динамику роста сетей связи демонстрировал ООО «Т2 Мобайл», число РЭС которого с начала года увеличилось на 23%, составив на 1 января 176 009. Далее идёт ПАО «ВымпелКом» (+16%, до 174 419 РЭС). Вместе с тем при меньшей динамике роста наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» (+8%, 248 674 РЭС) и ПАО «МТС» (+9%, 195 568 РЭС), - сообщает пресс-служба управления Роскомнадзора по Бурятии.
Увеличение группировки РЭС у основных операторов мобильной связи произошло преимущественно за счет роста числа РЭС стандарта LTE (+33% с начала года). На начало января у операторов «большой четвёрки» действовало более 327 тысяч РЭС этого стандарта. При этом наибольшее количество РЭС стандарта LTE эксплуатировалось в 4-х субъектах РФ: Москве (38 182 РЭС), Московской области (29 539 РЭС), Санкт-Петербурге (16 506 РЭС) и Краснодарском крае (16 495 РЭС).
Количество радиоэлектронных средств операторов «большой четвёрки» увеличилось на 13%
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