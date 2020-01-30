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Предполагаемый убийца двух мужчин в Бурятии оставил записку перед суицидом

Предполагаемый убийца двух мужчин в Бурятии оставил записку перед суицидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Однако об убийстве в ней ничего не сказано 

29 января в селе Старая Брянь Заиграевского района в подполье жилого дома были найдены тела двух мужчин. 

По предварительной информации, в этом доме распивала спиртные напитки компания из нескольких мужчин. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, и один из сельчан убил двух приятелей.

Сегодня в СУ СК России по Бурятии раскрыли некоторые подробности происшествия.

Выяснилось, что один из покойных мужчин являлся хозяином дома, второй – его знакомый односельчанин. Оба злоупотребляли спиртными напитками и бесследно исчезли в начале прошлой недели.

- 29 января один из родственников, проверяя дом, под аккуратно расстеленной половицей увидел крышку подполья, открыл его и обнаружил тела мужчин. В настоящее время для установления точной причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 

По уголовному делу проверяется версия о причастности к преступлению одного из местных жителей, который употреблял спиртные напитки с покойными в день их исчезновения, а после обнаружения тел свёл счёты с жизнью. Однако в оставленной им предсмертной записке никаких сведений, касающихся смерти мужчин, не содержалось. 

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».  

убийство
 
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