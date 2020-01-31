По данным Бурятского гидрометцентра, 31 января по республике: переменная облачность
Местами кратковременный небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка. Температура 19-25, по северным и юго-западным районам до 33, днём 13-18, местами 19-24 мороза.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 19-21, днём 15-17 мороза.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег
Общество, Фото:
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