Патриарх Кирилл поздравил бурятского митрополита Савватия с 15-летием архиерейства

Сегодня, 30 января, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий отмечает 15-летие архиерейства. Его поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Официальное письмо с поздравлением от патриарха бурятский митрополит разместил у себя на странице в соцсети.- Восхотев отрешиться от мирской суеты, Вы в молодом возрасте приняли монашеский постриг и были возведены в диаконское и иерейское достоинство. Под началом Преосвященного митрополита Варнавы Вы несли различные ответственные послушания на земле Чувашии, где приобрели ценный пастырский и административный опыт.Являясь ныне правящим архиереем Улан-Удэнской епархии и главой Бурятской митрополии, Вы имеете попечение о развитии полнокровной церковной жизни во вверенном Вам уделе, о духовном преуспеянии клириков и мирян, об обращении ближних и дальних на путь спасения, - написано в поздравительном письме.Патриарх Кирилл пожелал митрополиту Савватию «доброго здравия и неоскудевающей о Духе Святом радости».Бурятский митрополит в свою очередь поблагодарил патриарха Кирилла за внимание и признался, что «15 лет прошли как один день».