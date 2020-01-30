«15 лет прошли как один день», отмечает в соцсети митрополит Савватий
Сегодня, 30 января, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий отмечает 15-летие архиерейства. Его поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Официальное письмо с поздравлением от патриарха бурятский митрополит разместил у себя на странице в соцсети.
- Восхотев отрешиться от мирской суеты, Вы в молодом возрасте приняли монашеский постриг и были возведены в диаконское и иерейское достоинство. Под началом Преосвященного митрополита Варнавы Вы несли различные ответственные послушания на земле Чувашии, где приобрели ценный пастырский и административный опыт.
Являясь ныне правящим архиереем Улан-Удэнской епархии и главой Бурятской митрополии, Вы имеете попечение о развитии полнокровной церковной жизни во вверенном Вам уделе, о духовном преуспеянии клириков и мирян, об обращении ближних и дальних на путь спасения, - написано в поздравительном письме.
Патриарх Кирилл пожелал митрополиту Савватию «доброго здравия и неоскудевающей о Духе Святом радости».
Бурятский митрополит в свою очередь поблагодарил патриарха Кирилла за внимание и признался, что «15 лет прошли как один день».
Патриарх Кирилл поздравил бурятского митрополита Савватия с 15-летием архиерейства
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