В Забайкалье спасли серого журавля

Общество, Фото: пресс-служба национального парка «Чикой»

Весной он вернётся в дикую природу



Жители села Большаково в Красночикойском районе Забайкальского края совместно с сотрудниками национального парка «Чикой» и орнитологом Даурского заповедника Олегом Горошко спасли краснокнижного журавля. Весной птица сможет вернуться в дикую природу.



- В ноябре прошлого года серый журавль не улетел на зимовку, оставшись возле села Большаково. Сотрудниками национального парка решили регулярно наблюдать за его состоянием и поведением. В один из дней наблюдения журавль не прилетел на место кормёжки, позже его следы обнаружили на берегу реки. Птицу в кратчайшее время доставили в Красный Чикой, где ветеринары его осмотрели. Повреждения оказались минимальными. Спасённого журавля отправили в Читинский зоопарк, где он пробудет до наступления тёплого времени года и выпуска к сородичам, – рассказали в дирекции национального парка.



До происшествия журавль не проявлял признаков ухудшения здоровья и хорошо летал. На его левой лапе был замечен передатчик, который по всем признакам, не причинял ему неудобства. Местом кормёжки птица выбрала фермерское поле, на которое прилетала каждый день



Серый журавль занесён в Красную книгу Забайкальского края. Во многих странах внутреннее законодательство запретило охоту на этих птиц. 2020 год объявлен годом журавля. Многие учёные, общественники и экологи мира обеспокоены сокращением численности журавлей. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Чикой».

