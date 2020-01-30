Весной он вернётся в дикую природу
Жители села Большаково в Красночикойском районе Забайкальского края совместно с сотрудниками национального парка «Чикой» и орнитологом Даурского заповедника Олегом Горошко спасли краснокнижного журавля. Весной птица сможет вернуться в дикую природу.
- В ноябре прошлого года серый журавль не улетел на зимовку, оставшись возле села Большаково. Сотрудниками национального парка решили регулярно наблюдать за его состоянием и поведением. В один из дней наблюдения журавль не прилетел на место кормёжки, позже его следы обнаружили на берегу реки. Птицу в кратчайшее время доставили в Красный Чикой, где ветеринары его осмотрели. Повреждения оказались минимальными. Спасённого журавля отправили в Читинский зоопарк, где он пробудет до наступления тёплого времени года и выпуска к сородичам, – рассказали в дирекции национального парка.
До происшествия журавль не проявлял признаков ухудшения здоровья и хорошо летал. На его левой лапе был замечен передатчик, который по всем признакам, не причинял ему неудобства. Местом кормёжки птица выбрала фермерское поле, на которое прилетала каждый день
Серый журавль занесён в Красную книгу Забайкальского края. Во многих странах внутреннее законодательство запретило охоту на этих птиц. 2020 год объявлен годом журавля. Многие учёные, общественники и экологи мира обеспокоены сокращением численности журавлей. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Чикой».
В Забайкалье спасли серого журавля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первые игры состоятся 4 февраля
Вакцинация проводится в микрорайоне Южный и жилмассиве Спиртзаводской трассы
Состязания пройдут в рамках «Зимниады» - международного фестиваля зимних игр
Весной он вернётся в дикую природу
В мероприятиях участвовали воспитанники учреждений, «серебряные» волонтёры и отделы соцзащиты
Соревнования посвящёны 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане
Полёты выполняются авиакомпанией «NordStar»
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
Команда Бурятии завоевала шесть медалей
Подобные работы прошли в 17 регионах
Однако об убийстве в ней ничего не сказано
Ученые Иркутского государственного университета расшифровывают информацию, которую из дальнего космоса на Землю несут сверхвысокие энергии
На выставке представлено более 40 работ юных художников
Сутки пришлось ждать жителю Иркутска снятия ограничения на право выезда за границу
Гонки проходят в «Снежинке»