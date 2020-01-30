Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом

Первые игры состоятся 4 февраля



В Иркутске на стадионах «Рекорд» и «Зенит» с 4 по 9 февраля пройдёт чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. В турнире примут участие иркутские команды «Рекорд», «Сибскана», «Рекорд-2», «Зенит», сборные Свердловской и Московской областей.



Чемпион определится в круговом турнире. Всего будет сыграно 15 матчей, из них пять пройдут на стадионе «Зенит» и десять — на «Рекорде».



Согласно календарю чемпионата страны, ежедневно будет по три игры. 7 февраля – день отдыха. Церемония награждения состоится на стадионе «Рекорд» в 17:00 часов 9 февраля. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.



Календарь игр



4 февраля (вторник)

13:00 Сборная Московской области – сборная Свердловской области (ст. «Зенит»)

15:00 «Сибскана» – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Рекорд» – «Зенит» (ст. «Рекорд»)



5 февраля (среда)

13:00 «Зенит» – «Сибскана» (ст. «Зенит»)

13:00 Сборная Свердловской области – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Рекорд» – сборная Московской области (ст. «Рекорд»)



6 февраля (четверг)

13:00 сборная Московской области – «Зенит» (ст. «Зенит»)

13:00 «Рекорд-2» – «Рекорд» (ст. «Рекорд»)

18:30 «Сибскана» – сборная Свердловской области (ст. «Рекорд»)



8 февраля (суббота)

12:00 «Зенит» – сборная Свердловской области (ст. «Зенит»)

15:00 «Рекорд» – «Сибскана» (ст. «Рекорд»)

18:30 Сборная Московской области – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)



9 февраля (воскресенье)

12:00 «Зенит» – «Рекорд-2» (ст. «Зенит»)

12:00 «Сибскана» – сборная Московской области (ст. «Рекорд»)

15:00 Сборная Свердловской области – «Рекорд» (ст. «Рекорд»)

17:00 Церемония награждения (ст. «Рекорд»)



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