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Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом

Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
Первые игры состоятся 4 февраля

В Иркутске на стадионах «Рекорд» и «Зенит» с 4 по 9 февраля пройдёт чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. В турнире примут участие иркутские команды «Рекорд», «Сибскана», «Рекорд-2», «Зенит», сборные Свердловской и Московской областей.

Чемпион определится в круговом турнире. Всего будет сыграно 15 матчей, из них пять пройдут на стадионе «Зенит» и десять — на «Рекорде».

Согласно календарю чемпионата страны, ежедневно будет по три игры. 7 февраля – день отдыха. Церемония награждения состоится на стадионе «Рекорд» в 17:00 часов 9 февраля. Об этом сообщает минспорта Иркутской области.

Календарь игр

4 февраля (вторник)
13:00 Сборная Московской области – сборная Свердловской области (ст. «Зенит»)
15:00 «Сибскана» – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Рекорд» – «Зенит» (ст. «Рекорд»)

5 февраля (среда)
13:00 «Зенит» – «Сибскана» (ст. «Зенит»)
13:00 Сборная Свердловской области – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Рекорд» – сборная Московской области (ст. «Рекорд»)

6 февраля (четверг)
13:00 сборная Московской области – «Зенит» (ст. «Зенит»)
13:00 «Рекорд-2» – «Рекорд» (ст. «Рекорд»)
18:30 «Сибскана» – сборная Свердловской области (ст. «Рекорд»)

8 февраля (суббота)
12:00 «Зенит» – сборная Свердловской области (ст. «Зенит»)
15:00 «Рекорд» – «Сибскана» (ст. «Рекорд»)
18:30 Сборная Московской области – «Рекорд-2» (ст. «Рекорд»)

9 февраля (воскресенье)
12:00 «Зенит» – «Рекорд-2» (ст. «Зенит»)
12:00 «Сибскана» – сборная Московской области (ст. «Рекорд»)
15:00 Сборная Свердловской области – «Рекорд» (ст. «Рекорд»)
17:00 Церемония награждения (ст. «Рекорд»)

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хоккей с мячом чемпионат России чемпионат спорт Иркутск
 
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