В Санкт-Петербурге состоялся предпоказ документального фильма «Без Байкала?»

Петербуржцы штурмовали киностудию «Ленфильм» ради спецпоказа киноленты
Накануне, 29 января, в Санкт-Петербурге состоялся предпремьерный показ документального фильма «Без Байкала?» в кинотеатре студии «Ленфильма». Бесплатный показ ленты Александра Горновского вызвал большой ажиотаж у петербуржцев - почти две сотни зрителей, прошедших предварительную регистрацию в соцсети «ВКонтакте», не смогли попасть внутрь, сообщает ИА Красная Весна.
Документальный фильм «Без Байкала?» рассказывает о возможности экологической катастрофы, возникшей по вине человека. Героями фильма стал Байкал и люди, связавшие с ним свою жизнь - жители побережья, рыбаки, учёные, защитники Байкала, путешественники и волонтёры, очищающие берег от мусора.
- Наш фильм о том, что мы имеем, и что можем потерять. От участия всех и каждого зависит быть или не быть Байкалу. Это призыв ко всем неравнодушным людям. Только вместе мы можем одолеть эту беду! – призывал Александр Горновской на краудфандинговой платформе.
Как сообщал «Байкал-Daily», документальный фильм снимался в течение четырёх лет в нетуристических и диких местах озера. Создатели ленты надеются, что фильм будут показывать в кинотеатрах по всему миру и на кинофестивалях.
Желающих посмотреть картину оказалось слишком много - многие петербуржцы, так и не сумев пройти в зал, ушли. Около 60 человек разместили в кафе киностудии – они смотрели фильм на плазменной панели. Выяснилось, что в зал в основном приглашали «VIP-персон», а точнее, съёмочную команду и спонсоров ленты. Они заняли восемь рядов из десяти.
После просмотра фильма состоялась онлайн-дискуссия, спикерами выступили режиссёр фильма Александр Горновской, актёр театра и кино, шоумен и экоактивист Сергей Зверев, настоятель Санкт-Петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» Буда Бадмаев и другие.
- Как человек, который родился на Байкале, я переживаю за огромную великую родину. Байкал – это большая часть нашей родины. Переживаю за наше будущее, будущее наших детей и внуков. Мы уйдём, и что останется после нас? Свалки, которые уже просто везде? Нам дай бог, сохранить бы. Но как это сделать? Это всемирная катастрофа, - говорит Сергей Зверев в видеоролике с предпоказа, опубликованном в Instagram.
В Санкт-Петербурге состоялся предпоказ документального фильма «Без Байкала?»
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