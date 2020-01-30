В Иркутской области раскрыли убийство женщины, совершённое 17 лет назад

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подозреваемый за эти годы успел сменить место жительства и обзавестись семьёй



В Братском районе раскрыто убийство женщины в городе Вихоревка, совершённое в 2003 году. По версии следствия, в апреле 2003 года потерпевшая в общей компании, распивавшей спиртное, познакомилась с 24-летним молодым человеком. В этот же день они покинули шумную компанию и продолжили знакомство в квартире мужчины, где между ними произошла ссора.



Молодой человек избил женщину, а затем нанёс ей множественные удары ножом. От полученных повреждений та скончалась на месте. Осознав, что потерпевшая мертва, убийца скрыл тело в реке, уничтожил орудие и другие следы преступления.



- Следователи по крупицам собрали сведения о событиях тех дней, проанализировали дополнительно собранные материалы уголовного дела и в результате сделали вывод о единственно возможно причастном лице, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



На первом же допросе мужчина не стал отрицать своей вины. За истекшие 17 лет, пока преступление оставалось не раскрытым, он сменил место жительства в городе Вихоревка и обзавёлся семьёй.



В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.

