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Улан-удэнец украл сумочку в театре

Улан-удэнец украл сумочку в театре
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник был освобождён от наказания в связи с болезнью

Улан-удэнец предстал перед судом за кражу. Преступление произошло в театре. Мужчина вошёл через открытую дверь в кабинет театра и стащил дамскую сумочку. После этого он сбежал. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.

Подсудимый вину в преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда мужчина признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев - с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Однако злоумышленник освобождён от отбывания наказания в связи с болезнью, к нему применены принудительные меры медицинского характера.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
кража
 
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