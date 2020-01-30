Улан-удэнец украл сумочку в театре

Злоумышленник был освобождён от наказания в связи с болезнью



Улан-удэнец предстал перед судом за кражу. Преступление произошло в театре. Мужчина вошёл через открытую дверь в кабинет театра и стащил дамскую сумочку. После этого он сбежал. Ущерб составил почти 11 тысяч рублей.



Подсудимый вину в преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся.



Приговором суда мужчина признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев - с отбыванием в исправительной колонии строго режима.



Однако злоумышленник освобождён от отбывания наказания в связи с болезнью, к нему применены принудительные меры медицинского характера.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

