В Братске прошли всероссийские соревнования по санному спорту

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов



В Братске с 23 по 25 января на санной трассе состоялись первенство Сибирского федерального округа и всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры». В первенстве СФО приняли участие более 50 спортсменов из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.



Среди юношей 2003-2004 годов рождения золотую медаль завоевал Халил Абилов, серебряную награду выиграл Артём Чупров, бронза – у Никиты Ермилова. Среди девушек в аналогичной возрастной категории победила Анастасия Азарова, второе место заняла Ирина Даргель, замкнула тройку призёров Ульяна Щербинина.



На первенстве СФО среди средних юношей 2005-2006 годов рождения на одноместных санях первым стал Богдан Кулешов, вторым финишировал Юрий Верхошанский, на третьей строчке – Дмитрий Касперов. Среди девушек в этой возрастной категории медаль высшей пробы завоевала Полина Парилова, серебро – у Элизы Ханнановой, бронза – у Анастасии Ивановой.



Во всероссийских соревнованиях по санному спорту «Юношеские игры» участвовали 59 спортсменов. Среди юниоров 18-20 лет лидировал Артём Чупров, серебряную медаль завоевал Халил Абилов, бронзовым призёром стал Никита Ермилов. Среди юниорок на одноместных санях первой стала Анастасия Азарова, второе место заняла Ирина Даргель, на третью ступень пьедестала поднялась Мария Киреева.



Среди средних юношей 14-15 лет на одноместных санях победил Юрий Верхошанский, второй результат показал Дмитрий Касперов, на третьем месте оказался Богдан Кулешов.



Среди девушек на одноместных санях в аналогичной возрастной категории победу одержала Полина Парилова, второй финишировала Анастасия Иванова, на третьем месте – Елизавета Семёнова, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

