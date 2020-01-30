В Улан-Удэ прочитают «Блокадный дневник» Лены Мухиной





В следующем зале будут представлены произведения советских художников разных поколений, которые отражают видение военных событий глазами участников боевых действий, и подростков, испытавших все ужасы и тяготы войны. А также будут показаны подлинные предметы военного времени из фондов музея истории Бурятии.









В память о жертвах блокады Ленинграда 2 февраля в Художественном музее имени Сампилова состоится чтение «Блокадного дневника» Лены Мухиной. Дневник прочитает радиоведущая Алена Заказчикова. Чтение будет проходить на выставке «Вперёд к победе!».- Концептуальная идея выставки - показать и совместить в одном месте произведения советских художников разных поколений, раскрывающие легендарные и трагические события в истории Великой войны, - сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.Также на выставке будут представлены подлинные предметы боевых действий под Москвой. В отдельном зале продемонстрируют монументальное полотно Ираклия Тоидзе «Выступление Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года», которое показывает парад 1941 года. На экспозиции покажут документальный фильм о параде и первом контрнаступлении «Разгром немецких войск под Москвой», получивший в 1943 году американскую кинопремию «Оскар».