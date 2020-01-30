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В Улан-Удэ прочитают «Блокадный дневник» Лены Мухиной

В Улан-Удэ прочитают «Блокадный дневник» Лены Мухиной
Общество,  Фото:pixabay.com
Чтение будет проходить на выставке «Вперёд к победе» в музее 

В память о жертвах блокады Ленинграда 2 февраля в Художественном музее имени Сампилова состоится чтение «Блокадного дневника» Лены Мухиной. Дневник прочитает радиоведущая Алена Заказчикова. Чтение будет проходить на выставке «Вперёд к победе!».

- Концептуальная идея выставки - показать и совместить в одном месте произведения советских художников разных поколений, раскрывающие легендарные и трагические события в истории Великой войны, - сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.

Также на выставке будут представлены подлинные предметы боевых действий под Москвой. В отдельном зале продемонстрируют монументальное полотно Ираклия Тоидзе «Выступление Сталина на Красной площади 7 ноября 1941 года», которое показывает парад 1941 года. На экспозиции покажут документальный фильм о параде и первом контрнаступлении «Разгром немецких войск под Москвой», получивший в 1943 году американскую кинопремию «Оскар». 

В следующем зале будут представлены произведения советских художников разных поколений, которые отражают видение военных событий глазами участников боевых действий, и подростков, испытавших все ужасы и тяготы войны. А также будут показаны подлинные предметы военного времени из фондов музея истории Бурятии.



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