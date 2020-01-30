В Бурятии лесники готовятся пожароопасному сезону 2020

На обучение заявлено более 500 сотрудников



В Бурятском лесопромышленном колледже проходит обучение по программе «Лесной пожарный». На обучение заявлено более 500 сотрудников лесопожарных станций всех районов Бурятии.



Большинство обучающихся не раз участвовали в тушении лесных пожаров, но с появлением нового профессионального стандарта появилась необходимость вспомнить и закрепить теорию, применить знания на практике.



За время обучения они изучат основы картографии, ориентирования на местности и психологическую составляющую работы. Большую часть программы занимают направления, связанные с тушением лесных пожаров: условия распространения огня, порядок проведения мониторинга пожарной опасности и другим профильным темам, сообщает пресс-служба РАЛХ.



Также лесники закрепляют навыки оказания первой медицинской помощи. В конце обучения всех учащихся ждёт экзамен, после которого они получат квалификацию лесного пожарного.





