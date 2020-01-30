В Улан-Удэ пройдёт «Лыжня России-2020»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке



8 февраля в Улан-Удэ пройдут городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». Спортивное мероприятие состоится на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном центре «Зорька».



Забеги будут проведены на дистанциях «Лыжни России»:

- 350 м – дети дошкольного возраста;

- 2020 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);

- 5 км – юноши и девушки 2002 г.р. и моложе;

- 10 км – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.



Расписание



13:00 – Парад открытия

13:20 – Старт детей дошкольного возраста

13:40 – Старт массового забега

14:10 – Старт 5 км у юношей и девушек 2002 г.р. и младше

14:50 – Старт 10 км у мужчин и женщин 2001 г.р. и старше

15:30 – Церемония награждения и закрытие



Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.



Победителей наградят после окончания каждого забега. Спортсмены, занявшие первые три на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных категориях, получат медали, дипломы и кубки. За массовость команды-участники соревнований награждаются денежными призами и кубками. Победителям в личном зачёте с 1 по 3 место среди мальчиков и девочек дошкольного возраста и в массовом старте вручат дипломы и сертификаты на спортивный инвентарь. Победители в личном зачёте с 1 по 3 место среди юношей и девушек, мужчин и женщин в стартах на 5 и 10 км награждаются сертификатами на спортивный инвентарь. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



Возрастное ограничение 0+

