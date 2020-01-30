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В Улан-Удэ пройдёт «Лыжня России-2020»

В Улан-Удэ пройдёт «Лыжня России-2020»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке

8 февраля в Улан-Удэ пройдут городские соревнования по лыжному спорту в рамках всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2020». Спортивное мероприятие состоится на Верхней Берёзовке в спортивно-оздоровительном центре «Зорька».

Забеги будут проведены на дистанциях «Лыжни России»:
- 350 м – дети дошкольного возраста;
- 2020 м – массовый старт (для всех любителей лыжных гонок);
- 5 км – юноши и девушки 2002 г.р. и моложе;
- 10 км – мужчины и женщины 2001 г.р. и старше.

Расписание

13:00 – Парад открытия
13:20 – Старт детей дошкольного возраста
13:40 – Старт массового забега
14:10 – Старт 5 км у юношей и девушек 2002 г.р. и младше
14:50 – Старт 10 км у мужчин и женщин 2001 г.р. и старше
15:30 – Церемония награждения и закрытие

Время забегов программы соревнований дано предварительно, возможно изменение в день проведения соревнований.

Победителей наградят после окончания каждого забега. Спортсмены, занявшие первые три на дистанциях 5 км, 10 км в возрастных категориях, получат медали, дипломы и кубки. За массовость команды-участники соревнований награждаются денежными призами и кубками. Победителям в личном зачёте с 1 по 3 место среди мальчиков и девочек дошкольного возраста и в массовом старте вручат дипломы и сертификаты на спортивный инвентарь. Победители в личном зачёте с 1 по 3 место среди юношей и девушек, мужчин и женщин в стартах на 5 и 10 км награждаются сертификатами на спортивный инвентарь. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».

Возрастное ограничение 0+
спорт Лыжня России Улан-Удэ Бурятия лыжный спорт
 
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