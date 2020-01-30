Названы даты шахматных и шашечных соревнований в Бурятии

В марте в республике пройдёт этап Рапид Гран-при России по быстрым шахматам



В Бурятии стали известны даты предстоящих соревнований по шахматам и шашкам.



С 7 по 9 февраля в городском шахматном клубе Улан-Удэ пройдёт первенство города по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».



15 февраля там же состоится лично-командное первенство по шахматам цехов и отделов ЛВРЗ.



24 февраля в ФСК будет проведено лично-командное первенство по шатару (бурятским шахматам) ассоциации землячеств этнической Бурятии.



6 марта в Улан-Удэ соберутся шахматисты на турнир, посвящённый Международному женскому дню.



14 и 15 марта в городском шахматном клубе столицы Бурятии запланирован открытый детский командный шахматный турнир.



С 20 по 22 марта Иволгинский дацан примет Рапид Гран-при России по быстрым шахматам и XVII шахматный фестиваль Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева



28 и 29 марта шахматисты-ветераны Бурятии сыграют в лично-командном турнире в городском шахматном клубе Улан-Удэ. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



По информации паблика «Шашки Бурятии», 1 и 2 февраля на центральном стадионе Улан-Удэ состоятся соревнования ветеранов по шашкам.



Там же 8 и 9 февраля пройдёт республиканский турнир по международным шашкам.



Республиканские соревнования по русским шашкам будут проведены с 21 по 23 февраля на центральном стадионе. В расписании возможны изменения.



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