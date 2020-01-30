В марте в республике пройдёт этап Рапид Гран-при России по быстрым шахматам
В Бурятии стали известны даты предстоящих соревнований по шахматам и шашкам.
С 7 по 9 февраля в городском шахматном клубе Улан-Удэ пройдёт первенство города по шахматам среди школьных команд «Белая ладья».
15 февраля там же состоится лично-командное первенство по шахматам цехов и отделов ЛВРЗ.
24 февраля в ФСК будет проведено лично-командное первенство по шатару (бурятским шахматам) ассоциации землячеств этнической Бурятии.
6 марта в Улан-Удэ соберутся шахматисты на турнир, посвящённый Международному женскому дню.
14 и 15 марта в городском шахматном клубе столицы Бурятии запланирован открытый детский командный шахматный турнир.
С 20 по 22 марта Иволгинский дацан примет Рапид Гран-при России по быстрым шахматам и XVII шахматный фестиваль Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Д.Д. Заяева
28 и 29 марта шахматисты-ветераны Бурятии сыграют в лично-командном турнире в городском шахматном клубе Улан-Удэ. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
По информации паблика «Шашки Бурятии», 1 и 2 февраля на центральном стадионе Улан-Удэ состоятся соревнования ветеранов по шашкам.
Там же 8 и 9 февраля пройдёт республиканский турнир по международным шашкам.
Республиканские соревнования по русским шашкам будут проведены с 21 по 23 февраля на центральном стадионе. В расписании возможны изменения.
Возрастное ограничение 0+
Названы даты шахматных и шашечных соревнований в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В марте в республике пройдёт этап Рапид Гран-при России по быстрым шахматам
Участников будут оценивать жюри из России, Монголии и Кубы
Первые игры состоятся 4 февраля
Вакцинация проводится в микрорайоне Южный и жилмассиве Спиртзаводской трассы
Состязания пройдут в рамках «Зимниады» - международного фестиваля зимних игр
Весной он вернётся в дикую природу
В мероприятиях участвовали воспитанники учреждений, «серебряные» волонтёры и отделы соцзащиты
Соревнования посвящёны 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане
Полёты выполняются авиакомпанией «NordStar»
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
Команда Бурятии завоевала шесть медалей
Подобные работы прошли в 17 регионах
Однако об убийстве в ней ничего не сказано
Ученые Иркутского государственного университета расшифровывают информацию, которую из дальнего космоса на Землю несут сверхвысокие энергии
На выставке представлено более 40 работ юных художников