На Байкале в Иркутской области отмечается стабильная обстановка

В районе посёлка Листвянки толщина льда от 30 до 40 см. Накануне произошли подвижки льда от Листвянки до Больших Котов. Наблюдаются многочисленные разломы ледового поля и открытые трещины вблизи береговой линии.







Снежный покров создаёт дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, прикрывая опасные места. Становая трещина шириной до 1 метра проходит от мыса Толстый до мыса Кадильный мимо посёлка Голоустного до бухты Песчаная. В районе мыса Кадильный наблюдаются участки открытой воды вблизи береговой линии, промоины. Ледовая обстановка сложная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Государственные инспекторы Иркутской области по маломерным судам продолжают следить за ледовой обстановкой в местах, популярных у туристов и рыбаков.Стабильную обстановку отмечают специалисты в Ольхонском районе. Толщина льда в районе пока готовящейся здесь ледовой переправы составляет на сегодняшний день 48-50 см. Становые трещины наблюдаются в прежних местах.В районе посёлка Слюдянки толщина льда на Байкале составляет 35-45 см. На пешем туристическом маршруте толщина льда 30-45 см, дорога обозначена вешками, ледовое поле равномерное. В границах вешек пеший переход безопасен.