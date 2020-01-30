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На Байкале в Иркутской области отмечается стабильная обстановка

На Байкале в Иркутской области отмечается стабильная обстановка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Такие данные сообщили в региональном МЧС

Государственные инспекторы Иркутской области по маломерным судам продолжают следить за ледовой обстановкой в местах, популярных у туристов и рыбаков.

Стабильную обстановку отмечают специалисты в Ольхонском районе. Толщина льда в районе пока готовящейся здесь ледовой переправы составляет на сегодняшний день 48-50 см. Становые трещины наблюдаются в прежних местах.

В районе посёлка Слюдянки толщина льда на Байкале составляет 35-45 см. На пешем туристическом маршруте толщина льда 30-45 см, дорога обозначена вешками, ледовое поле равномерное. В границах вешек пеший переход безопасен.

В районе посёлка Листвянки толщина льда от 30 до 40 см. Накануне произошли подвижки льда от Листвянки до Больших Котов. Наблюдаются многочисленные разломы ледового поля и открытые трещины вблизи береговой линии.

Снежный покров создаёт дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, прикрывая опасные места. Становая трещина шириной до 1 метра проходит от мыса Толстый до мыса Кадильный мимо посёлка Голоустного до бухты Песчаная. В районе мыса Кадильный наблюдаются участки открытой воды вблизи береговой линии, промоины. Ледовая обстановка сложная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутская область Байкал
 
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