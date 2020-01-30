Гонки проходят в «Снежинке»
С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка», проходит традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского Края по лыжным гонкам.
Программа соревнований:
29 января – приезд участников соревнований, просмотр трассы.
30 января – гонка свободным стилем с раздельного старта.
31 января – командный спринт (ход классический)
01 февраля – день отдыха
02 февраля – гонка классическим стилем с общего старта.
В Улан-Удэ лыжники определят, какой из трёх регионов сильнее
Общество, Фото:
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