В Улан-Удэ лыжники определят, какой из трёх регионов сильнее

Гонки проходят в «Снежинке»



С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка», проходит традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского Края по лыжным гонкам.



Программа соревнований:



29 января – приезд участников соревнований, просмотр трассы.

30 января – гонка свободным стилем с раздельного старта.

31 января – командный спринт (ход классический)

01 февраля – день отдыха

02 февраля – гонка классическим стилем с общего старта.



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