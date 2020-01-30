 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Января

29 Января

Популярное

В Улан-Удэ лыжники определят, какой из трёх регионов сильнее

В Улан-Удэ лыжники определят, какой из трёх регионов сильнее
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Гонки проходят в «Снежинке»

С 29 января по 2 февраля в Улан-Удэ на лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка», проходит традиционная матчевая встреча сборных юношеских команд Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского Края по лыжным гонкам.

Программа соревнований:

29 января – приезд участников соревнований, просмотр трассы.
30 января – гонка свободным стилем с раздельного старта.
31 января – командный спринт (ход классический)
01 февраля – день отдыха
02 февраля – гонка классическим стилем с общего старта.
спорт лыжные гонки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины
Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины
Общество, 30.01.2020
Сутки пришлось ждать жителю Иркутска снятия ограничения на право выезда за границу
Патриарх Кирилл поздравил бурятского митрополита Савватия с 15-летием архиерейства
Патриарх Кирилл поздравил бурятского митрополита Савватия с 15-летием архиерейства
Общество, 30.01.2020
«15 лет прошли как один день», отмечает в соцсети митрополит Савватий
Иркутян приглашают поучаствовать в хореографическом конкурсе
Иркутян приглашают поучаствовать в хореографическом конкурсе
Общество, 30.01.2020
Мероприятие состоится весной в Новосибирске
Иркутянин избил мужчину до смерти
Иркутянин избил мужчину до смерти
Общество, 30.01.2020
Сделал он это по просьбе знакомого  
На трассе в Бурятии лихач гнал со скоростью 192 км/час
На трассе в Бурятии лихач гнал со скоростью 192 км/час
Общество, 30.01.2020
Водителю грозит штраф в 5 тысяч рублей
Забайкалка пыталась провезти в Китай золотые слитки на 6 миллионов
Забайкалка пыталась провезти в Китай золотые слитки на 6 миллионов
Общество, 30.01.2020
Безработная девушка закрепила слитки скотчем к ступням ног
В Петербурге штурмовали киностудию «Ленфильм» ради спецпоказа ленты про Байкал
В Петербурге штурмовали киностудию «Ленфильм» ради спецпоказа ленты про Байкал
Общество, 30.01.2020
В Санкт-Петербурге состоялся предпоказ документального фильма
В Иркутской области раскрыли убийство женщины, совершённое 17 лет назад
В Иркутской области раскрыли убийство женщины, совершённое 17 лет назад
Общество, 30.01.2020
Подозреваемый за эти годы успел сменить место жительства и обзавестись семьёй
Улан-удэнец украл сумочку в театре
Улан-удэнец украл сумочку в театре
Общество, 30.01.2020
Злоумышленник был освобождён от наказания в связи с болезнью
В Братске прошли всероссийские соревнования по санному спорту
В Братске прошли всероссийские соревнования по санному спорту
Общество, 30.01.2020
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов
В Забайкальском крае зафиксировали вспышку ящура
В Забайкальском крае зафиксировали вспышку ящура
Общество, 30.01.2020
Заболевание крупного рогатого скота выявили в Приаргунском районе
В Улан-Удэ прочитают «Блокадный дневник» Лены Мухиной
В Улан-Удэ прочитают «Блокадный дневник» Лены Мухиной
Общество, 30.01.2020
Чтение будет проходить на выставке «Вперёд к победе» в музее
В Забайкалье работники администрации района подозреваются в хищении бюджетных денег
В Забайкалье работники администрации района подозреваются в хищении бюджетных денег
Общество, 30.01.2020
Они перевели 600 тысяч рублей на счёт фирмы-однодневки и обналичили их

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^