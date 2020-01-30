В Бурятии перекрыли два выезда на лёд

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды



На сегодня в Бурятии функционируют пять официальных ледовых переправ: три на реке Селенга в посёлках Ильинка, Татаурово Прибайкальского районе и в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой; на реке Чикой в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района; на реке Муя в селе Усть-Муя Муйского района. В начале февраля планируется открытие двух ледовых дорог в Кяхтинском и Бичурском районах.



В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах зимой в регионе продолжается профилактическая акция «Безопасный лёд». За прошедшие сутки силами патрульных групп ГИМС охвачено 19 мест возможного выхода людей на лёд и перекрыто 2 места несанкционированного выезда техники на лёд, установлено 5 запрещающих знаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Также в общеобразовательных учреждениях с детьми проводятся занятия, на которых инспекторы рассказывают о необходимости соблюдения мер безопасности и правильных действиях в случае провала под лёд.



С начала акции проведено 262 профилактические беседы с населением, проинструктировано 408 человек. Проведено 24 занятия с охватом 857 учащихся.



-Это масштабная межведомственная акция, в которую вовлечены не только сотрудники МЧС, а также представители местного самоуправления, правоохранительные органы, волонтёры. Совместная работа уже доказала свою эффективность - сокращается количество происшествий на водных объектах республики, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.



О случаях выезда вне ледовых переправ и несанкционированных местах выезда на лёд необходимо сообщить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии 8(3012) 39-99-99.

