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В Бурятии перекрыли два выезда на лёд

В Бурятии перекрыли два выезда на лёд
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудники ГИМС проводят профилактические рейды

На сегодня в Бурятии функционируют пять официальных ледовых переправ: три на реке Селенга в посёлках Ильинка, Татаурово Прибайкальского районе и в Улан-Удэ в микрорайоне Мостовой; на реке Чикой в посёлке Новоселенгинск Селенгинского района; на реке Муя в селе Усть-Муя Муйского района. В начале февраля планируется открытие двух ледовых дорог в Кяхтинском и Бичурском районах.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах зимой в регионе продолжается профилактическая акция «Безопасный лёд». За прошедшие сутки силами патрульных групп ГИМС охвачено 19 мест возможного выхода людей на лёд и перекрыто 2 места несанкционированного выезда техники на лёд, установлено 5 запрещающих знаков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Также в общеобразовательных учреждениях с детьми проводятся занятия, на которых инспекторы рассказывают о необходимости соблюдения мер безопасности и правильных действиях в случае провала под лёд.

С начала акции проведено 262 профилактические беседы с населением, проинструктировано 408 человек. Проведено 24 занятия с охватом 857 учащихся.

-Это масштабная межведомственная акция, в которую вовлечены не только сотрудники МЧС, а также представители местного самоуправления, правоохранительные органы, волонтёры. Совместная работа уже доказала свою эффективность - сокращается количество происшествий на водных объектах республики, - рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Бурятии Николай Зайцев.

О случаях выезда вне ледовых переправ и несанкционированных местах выезда на лёд необходимо сообщить на телефон доверия Главного управления МЧС России по Бурятии 8(3012) 39-99-99.
ГИМС
 
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