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В Бурятии решают крупную проблему «дальневосточных гектаров»

В Бурятии решают крупную проблему «дальневосточных гектаров»
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывает, что под «дальневосточные гектары» попадают частные земли собственников

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года в Бурятии стало известно о случаях включения в земли «дальневосточных гектаров» частной собственности.

Недавно уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела рабочее совещание по ситуациям, при которых реализация прав граждан на «дальневосточный гектар» сталкивается с ранее зарегистрированными правами на землю.

В совещании участвовали представители минимущества, минспорта Бурятии, управления Росреестра, АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» по Бурятии, комитета территориального развития администрации главы и правительства региона, органов местного самоуправления Кабанского и Тарбагатайского районов, НП «Кадастровые инженеры РБ», а также заявители.

На совещании, в частности, рассмотрены случаи, когда право собственности граждан на земельные участки зарегистрировано, однако границы таких участков в установленном порядке не определены. Поскольку описание местоположения границ участка (изготовление межевого плана) является правом, а не обязанностью собственников. Фактически же данные участки попали в состав территории, на которой жители Бурятии, а в дальнейшем и остальные жители России, смогут выбрать участок в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре».

- По итогам совещания и большой подготовительной работы было достигнуто соглашение, учитывающее как интересы пользователей земельных участков, так и права собственников. Решено силами органов местного самоуправления провести последовательную работу с гражданами, получившими «дальневосточный гектар», об изменении местоположения границ участков либо о предоставлении им других участков в целях защиты прав собственников, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

В тех же случаях, когда право граждан зарегистрировано не было и уведомления от них о возможном нарушении их прав в связи с реализацией закона о «дальневосточном гектаре» не поступили, оснований не включать такие земли в территории, предоставляемые под «дальневосточный гектар», не имелось. Эти граждане вправе сами принять участие в проекте либо получить землю в ином установленном законом порядке.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 февраля 2020 года земля по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии станет доступна для выбора жителям других регионов ДФО, а с 1 августа 2020 - всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.

дальневосточный гектар
 
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