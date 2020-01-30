Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД посетили колонию-поселения
Колонию-поселения №3 Бурятии посетили специалисты Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.
В рамках школы подготовки осуждённых к освобождению, состоялась лекция об основных способах заражения и мерах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передающимися половым путём.
Осуждённым довели статистические данные по заболеваемости ВИЧ/СПИД в Бурятии и России, с распределением по году регистрации, возрасту, полу и месту проживания заболевшего.
- Мероприятие прошло с целью профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, формирование осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за своё поведение, пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности по отношению к ВИЧ-инфицированным, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым рассказали о ВИЧ-инфекции
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