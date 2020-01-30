В Бурятии осуждённым рассказали о ВИЧ-инфекции

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД посетили колонию-поселения



Колонию-поселения №3 Бурятии посетили специалисты Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.



В рамках школы подготовки осуждённых к освобождению, состоялась лекция об основных способах заражения и мерах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передающимися половым путём.



Осуждённым довели статистические данные по заболеваемости ВИЧ/СПИД в Бурятии и России, с распределением по году регистрации, возрасту, полу и месту проживания заболевшего.



- Мероприятие прошло с целью профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, формирование осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за своё поведение, пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности по отношению к ВИЧ-инфицированным, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





