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В Бурятии осуждённым рассказали о ВИЧ-инфекции

В Бурятии осуждённым рассказали о ВИЧ-инфекции
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД посетили колонию-поселения

Колонию-поселения №3 Бурятии посетили специалисты Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.

В рамках школы подготовки осуждённых к освобождению, состоялась лекция об основных способах заражения и мерах профилактики заражения ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передающимися половым путём.

Осуждённым довели статистические данные по заболеваемости ВИЧ/СПИД в Бурятии и России, с распределением по году регистрации, возрасту, полу и месту проживания заболевшего.

- Мероприятие прошло с целью профилактики распространения ВИЧ/СПИДа, формирование осознания важности проблемы ВИЧ/СПИДа и личной ответственности за своё поведение, пропаганда здорового образа жизни, воспитание толерантности по отношению к ВИЧ-инфицированным, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


УФСИН СПИД-центр профилактика ВИЧ-СПИД
 
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