Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины

Сутки пришлось ждать жителю Иркутска снятия ограничения на право выезда за границу



Судебным приставам в Иркутске поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина кредитной задолженности на сумму 700 тысяч рублей. В нужный срок мужчина долг не погасил. Тогда в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России, сообщили в УФССП по Иркутской области.



Несмотря на то, что трудовая деятельность должника напрямую связана с зарубежными командировками, данную меру иркутянин проигнорировал. Более того, собрался в очередную рабочую поездку на Филиппины, но при прохождении паспортного контроля был остановлен на пограничном пункте в аэропорту Иркутска. Пересечение границы оказалось невозможным.



Лишь тогда гражданин в срочном порядке оплатил долг, уведомил об этом судебного пристава, но был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток.

