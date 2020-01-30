Сутки пришлось ждать жителю Иркутска снятия ограничения на право выезда за границу
Судебным приставам в Иркутске поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина кредитной задолженности на сумму 700 тысяч рублей. В нужный срок мужчина долг не погасил. Тогда в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России, сообщили в УФССП по Иркутской области.
Несмотря на то, что трудовая деятельность должника напрямую связана с зарубежными командировками, данную меру иркутянин проигнорировал. Более того, собрался в очередную рабочую поездку на Филиппины, но при прохождении паспортного контроля был остановлен на пограничном пункте в аэропорту Иркутска. Пересечение границы оказалось невозможным.
Лишь тогда гражданин в срочном порядке оплатил долг, уведомил об этом судебного пристава, но был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток.
Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины
Общество, Фото:
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