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Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины

Иркутянин оплатил 700 тысяч ради поездки на Филиппины
Общество,  Фото:pixabay.com
Сутки пришлось ждать жителю Иркутска снятия ограничения на право выезда за границу

Судебным приставам в Иркутске поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина кредитной задолженности на сумму 700 тысяч рублей. В нужный срок мужчина долг не погасил. Тогда в отношении неплательщика вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России, сообщили в УФССП по Иркутской области.

Несмотря на то, что трудовая деятельность должника напрямую связана с зарубежными командировками, данную меру иркутянин проигнорировал. Более того, собрался в очередную рабочую поездку на Филиппины, но при прохождении паспортного контроля был остановлен на пограничном пункте в аэропорту Иркутска. Пересечение границы оказалось невозможным.

Лишь тогда гражданин в срочном порядке оплатил долг, уведомил об этом судебного пристава, но был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток.    
долги судебные приставы
 
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